Matheus Nunes aktualnie broni barw Wolverhmapton. Ciekawe doniesienia na temat zawodnika przekazał z kolei The Athletic, który przekazał, że piłkarz przerwał treningi i chce zmienić barwy klubowe.

Źródło: The Athletic

fot. Imago / Natalie Mincher Na zdjęciu: Matheus Nunes

Cały czas niejasna jest przyszłośc Matheusa Nunesa

The Athletic przekazało, że piłkarz obrał drogę Osumane Dembele i sam zaczął walczyć o zgodę na transfer do Manchesteru City, podobnie jak Francuz kilka lat temu w Borussii dortmund, gdy chciał trafić do FC Barcelony

Klub z Etihad Stadium jest zainteresowany zawodnik, będąc gotowym na wyłożenie 60 milionów euro na transakcję

Portugalczyk chce zrealizować marzenie o transferze do Man City

Matheus Nunes to zawodnik, który trafił do drużyny z Molineux Stadium latem 2022 roku. Zawodnik dołączył do Wolverhampton za 45 milionów euro ze Sportingu Lizbona. Tymczasem po zaledwie jednym sezonie piłkarz może ponownie zmienić klub.

The Athletic przekonuje, że Matheus Nunes chce za wszelką cenę zmienić klub. Piłkarz jest zdecydowany na to, aby kontynuować karierę w Manchesterze City. 25-latek zaczął nawet wywierać na klubie decyzję związaną ze zgodą na transfer, przestając trenować.

Źródło przekonuje, że piłkarzowi grożą dzisiaj poważne konsekwencje dyscyplinarne. Niemniej decydenci Wilków zamierzają przywrócić zawodnika do składu, jeśli nie uda się sprzedać zawodnika przed zamknięciem okna transferowego.

W trakcie weekendu do przestrzeni medialnej trafiły głosy, że mistrzowie Premier League złożyli ofertę w sprawie Portugalczyka. Manchester City jest podobno gotowy wyłożyć na transfer 60 milionów euro wraz z bonusami.

