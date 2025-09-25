Real Madryt dokona wielkiego transferu? To byłby sensacyjny powrót

Real Madryt może dokonać sensacyjnego transferu, sprowadzając ponownie Martina Odegaarda - podaje Ekrem Konur. 26-letni pomocnik od 2021 roku z powodzeniem gra w Arsenalu, do którego trafił za prawie 40 milionów euro właśnie ze stolicy Hiszpanii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Martin Odegaard ponownie założy koszulkę Realu Madryt?

Real Madryt nieustannie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych wzmocnień składu, które mogłyby zwiększyć siłę drużyny w nadchodzących sezonach. Sensacyjne informacje w tym temacie przekazał Ekrem Konur. Jak poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, jednym z zawodników znajdujących się na liście życzeń Królewskich ma być pomocnik Arsenalu – Martin Odegaard. To nazwisko jest dobrze znane hiszpańskim kibicom, którzy doskonale pamiętają, że uchodzący niegdyś za ogromny talent Norweg w przeszłości występował już na Santiago Bernabeu.

Według doniesień Real Madryt nie wyklucza ponownego zakontraktowania Odegaarda, mimo że jego pierwsza przygoda w stolicy Hiszpanii nie zakończyła się sukcesem. Norweg w latach 2015-2021 rozegrał dla zespołu Los Blancos zaledwie 11 spotkań, nie potrafiąc na stałe przebić się do wyjściowej jedenastki, która była naszpikowana gwiazdami. Do plotek o takim transferze należy jednak podchodzić ze sporym dystansem. Większość źródeł przekonuje bowiem, iż Real Madryt podczas letniego okienka raczej będzie wolał odkupić Nico Paza, który ma być elementem długofalowej przebudowy stołecznej ekipy.

Martin Odegaard od czasu odejścia z Madrytu zdołał udowodnić, że należy do ścisłej czołówki pomocników na Starym Kontynencie. Po udanym wypożyczeniu spędzonym w Realu Sociedad, wzmocnił szeregi Arsenalu, gdzie stał się kluczową postacią projektu Mikela Artety. Od jakiegoś czasu pełni zaszczytną rolę kapitana ekipy Kanonierów. 67-krotny reprezentant Norwegii jest także filarem swojej drużyny narodowej, w której regularnie odgrywa pierwszoplanową rolę. Podsumowując, 26-letni pomocnik lideruje środkiem pola w jednym z najlepszych klubów angielskiej Premier League, a jego ewentualny powrót do Madrytu, choć bardzo mało prawdopodobny, na pewno zatrząsłby rynkiem transferowym.