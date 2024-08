Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Valentin Carboni

Oficjalnie: Valentin Carboni wypożyczony z Interu do Marsylii

Olympique Marsylia za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Valentina Carboniego z Interu Mediolan. Ofensywny pomocnik po pomyślnym przejściu badań medycznych związał się z nowym pracodawcą rocznym kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku.

Co ważne, francuski klub zapłacił milion euro za zapewnienie sobie czasowych usług zawodnika, a także posiada opcję wykupu w wysokości 35 milionów euro.

Jeśli Olympique Marsylia po zakończeniu kampanii 2024/2025 sprowadzi 19-latka na podstawie transferu definitywnego, to tym samym dokona najdroższego zakupu w swojej historii. Obecny rekord należy do Vitinhi, który kosztował 32 miliony euro.

📂 Mercato_2425

👤 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧𝐢 🇦🇷

📸 Notre-Dame de la Garde

🗓️ 07/08/24

🔵⚪️ #CarboniEstOlympien pic.twitter.com/ss2pCjh0mb — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 7, 2024

Valentin Carboni dołączył do akademii Interu Mediolan we wrześniu 2020 roku, jednak nie otrzymał zbyt wielu szans w pierwszym zespole. Dlatego Nerazzurri przed sezonem 2023/2024 wysłali go na wypożyczenie do Monzy. Tam ofensywny pomocnik pokazał się z bardzo dobrej strony, co przykuło uwagę Olympique’u Marsylia.

Warto dodać, że trzykrotny reprezentant Argentyny znalazł się w kadrze drużyny Albicelestes na tegoroczne Copa America. Młodzieniec zagrał 13 minut w wygranym 2:0 meczu z Peru. Przypomnijmy, że Leo Messi i spółka cieszyli się z końcowego triumfu, co jest największym sukcesem w dotychczasowej karierze Valentina Carboniego.

Tego lata szeregi Olympique’u Marsylia wzmocnili również Mason Greenwood czy Pierre-Emile Hojbjerg. Trenerem Fokajczyków został natomiast Roberto De Zerbi.