Rashford zostanie na lodzie? Słynny klub odrzuca transfer

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

PSG nie jest zainteresowane Marcusem Rashfordem

Marcus Rashford jest na wylocie z Manchesteru United i coraz więcej wskazuje na to, że strony rozstaną się już w najbliższym styczniowym okienku transferowym. Ruben Amorim nie liczy na angielskiego skrzydłowego, co pokrywa się z planami włodarzy klubu z Old Trafford. 27-letni zawodnik inkasuje ogromne pieniądze na mocy kontraktu z Czerwonymi Diabłami, a w tym momencie nie zapewnia zespołowi Red Devils odpowiedniego poziomu.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]

W ostatnich tygodniach pojawiła się informacja, że Marcus Rashford może wylądować w Paris Saint-Germain. Jednak wygląda na to, że taki transfer nie dojdzie do skutku. Jak czytamy w brytyjskim dzienniku “Daily Mail”, PSG nie jest zainteresowane sprowadzeniem 60-krotnego reprezentanta Anglii. Paryżanie mają zupełnie inne priorytety, jeśli chodzi o wzmocnienie swojego składu, dlatego nie złożą oferty za gwiazdę Manchesteru United.

Wychowanek akademii Czerwonych Diabłów jest łączony również z Barceloną, a ponadto od dawna przyglądają mu się kluby z Arabii Saudyjskiej. Władzom Dumy Katalonii będzie bardzo trudno spełnić żądania finansowe piłkarza, więc taka przeprowadzka jest obecnie mało prawdopodobna.

Koniec końców 27-latkowi może zatem pozostać tylko jedna opcja, zakładająca przenosiny na Bliski Wschód. Warto dodać, że lewy napastnik, trafiając do saudyjskiej ekstraklasy, mógłby zarabiać jeszcze więcej, aniżeli na Old Trafford. Jego aktualna wartość rynkowa wynosi 55 milionów euro.