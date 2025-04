Marcus Rashford odrzuca ofertę. Napastnik szuka nowych wyzwań

Marcus Rashford był łączony z przeprowadzką do Tottenhamu Hotspur. Według doniesień "Football Insider", napastnik nie planuje przenosin do klubu z północnego Londynu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford zamyka drzwi Tottenhamowi

Manchester United w zimowym oknie transferowym podjął decyzję o wypożyczeniu Marcusa Rashforda do Aston Villi. Choć w umowie skrzydłowego znajduje się opcja wykupu za 40 milionów funtów, wciąż nie jest pewne, czy klub z Birmingham zdecyduje się na stały transfer. Mimo to, Unai Emery jest zadowolony z postawy Rashforda na boisku. Niemniej jednak, aspekty finansowe będą kluczowym czynnikiem przy podjęciu ostatecznej decyzji.

Zainteresowanie angielskim napastnikiem jest duże. FC Barcelona, która była jednym z głównych kandydatów do pozyskania Rashforda w styczniu, wciąż może stanowić atrakcyjną opcję. Tottenham Hotspur także monitoruje zawodnika. Spurs mieli w planach zakontraktowanie Rashforda jeszcze przed jego przeprowadzką do Aston Villi i mogą podjąć kolejną próbę latem.

Choć klub z północnego Londynu wyraził zainteresowanie pozyskaniem 27-latka, wszystko wskazuje na to, że Rashford nie jest entuzjastycznie nastawiony do dołączenia do drużyny, która może nie zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Jedyną drogą do europejskich rozgrywek dla zespołu prowadzonego przez Ange Postecoglou może być triumf w Lidze Europy. Londyńczycy w półfinale rozgrywek zmierzą się z norweskim Bodo/Glimt. Marcus Rashford w całym sezonie strzelił 11 goli i zanotował dziewięć asyst w 41 spotkaniach.