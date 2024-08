Marcos Alonso jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Zainteresowanie defensorem wykazał Manchester United - donosi portal The Athletic.

Źródło: The Athletic

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marcos Alonso

Marcos Alonso łączony z Manchesterem United

Marcos Alonso wraz z końcem poprzedniego sezonu rozstał się z Barceloną. Wydawało się, że 33-letni obrońca zostanie w Hiszpanii, ponieważ przymierzano go do Atletico Madryt, jednak wahadłowy ostatecznie może wrócić do Premier League. Portal “The Athletic” ujawnił, że Manchester United wykazuje zainteresowanie doświadczonym zawodnikiem.

Czerwone Diabły mają bowiem spory problem z obsadą pozycji lewego defensora, w związku częstymi kontuzjami Luke’a Shawa oraz Tyrella Malacii, którzy nawet teraz pauzują z powodu urazów. Dlatego Erik ten Hag poprosił włodarzy angielskiego giganta o sprowadzenie nowego obrońcy, którego obecność zapewni Holendrowi większy komfort.

Dla Marcosa Alonso ewentualna przeprowadzka na Old Trafford byłaby wielkim powrotem na Wyspy Brytyjskie. Przypomnijmy, że dziewięciokrotny reprezentant Hiszpanii w latach 2016-2022 występował w Chelsea, od stycznia do czerwca 2014 roku przywdziewał koszulkę Sunderlandu, a w latach 2010-2013 grał w Boltonie Wanderers. Oprócz tego w swoim CV posiada jeszcze Fiorentinę.

33-latek w minionej kampanii rozegrał tylko 8 meczów, a było to spowodowane poważną kontuzją pleców. Warto dodać, że Marcos Alonso w sezonie 2022/2023 wygrał z Barceloną mistrzostwo La Ligi. Hiszpański wahadłowy jest dostępny na zasadzie wolnego transferu, co wydaje się nie lada okazją na rynku. Wkrótce przekonamy się, czy skorzysta z niej Manchester United.