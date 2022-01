PressFocus Na zdjęciu: Amadou Haidara

Manchester United planuje wzmocnienie składu jeszcze podczas styczniowego okna transferowego, ale opieszałość może dużo kosztować klub z Old Trafford. Władze Czerwonych Diabłów zwlekają bowiem z podjęciem konkretnych kroków mających na celu sprowadzenie jednego z wytypowanych przez Ralfa Rangnicka zawodników – Amadou Haidary.

Manchester United podczas styczniowego okna transferowego nie sprowadził jeszcze ani jednego zawodnika

Priorytetem dla tymczasowego menedżera Czerwonych Diabłów Ralfa Rangnicka jest sprowadzenie nowego środkowego pomocnika

Władze Czerwonych Diabłów nie chcą jednak dać niemieckiemu szkoleniowcowi wolnej ręki na transferowym rynku

Rangnick chce piłkarza RB Lipsk

23-letni Amadou Haidara jest głównym celem transferowym tymczasowego menedżera Manchesteru United. Jak poinformował Mirror, niemiecki szkoleniowiec jest bardzo zdeterminowany do sprowadzenia na Old Trafford środkowego pomocnika reprezentacji Mali i osobiście kontaktował się w tej sprawie z przedstawicielami swojego byłego klubu – RB Lipsk.

Władze RB Lipsk są otwarte na sprzedaż swojego piłkarza i według medialnych doniesień miały nawet z Rangnickiem uzgodnić kwotę ewentualnego transferu. Haidara miałby trafić do Manchesteru za 33 miliony funtów. United do tej pory nie złożyli jednak oficjalnej oferty, a dalsza zwłoka w tej kwestii może sprawić, że biorący obecnie udział w Pucharze Narodów Afryki zawodnik wyląduje w innym klubie. Haidara znalazł się bowiem na celowniku Newcastle United, które nie zamierza oszczędzać na zimowych wzmocnieniach.

Rangnick ma być coraz bardziej zirytowany sytuacją, którą zastał na Old Trafford oraz zachowaniem władz klubu, które są niechętne dać mu wolną rękę na rynku transferowym. Jest to oczywiście związany z tym, że Niemiec drużynę ma prowadzić tylko tymczasowo do końca obecnego sezonu, a następnie objąć w klubie rolę konsultanta.

Zobacz także: Manchester United gotowy oddać Holendra. Dwa kluby prowadzą rozmowy