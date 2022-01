PressFocus Na zdjęciu: Donny van de Beek i Anthony Martial

Manchester United nie wiąże przyszłości z Donny’m van de Beekiem i zaoferował go innym klubom podczas styczniowego okna transferowego. Przedstawiciele Czerwonych Diabłów prowadzą już rozmowy na temat wypożyczenia holenderskiego zawodnika.

Donny van de Beek drugą połowę sezonu prawdopodobnie spędzi na wypożyczeniu w innym klubie

Holender nie zdołał przekonać do siebie Ralfa Rangnicka i nie może liczyć na regularne występy

Klub z Old Trafford prowadzi już rozmowy w sprawie transferu z Newcastle United i Borussią Dortmund

Van de Beek odejdzie w poszukiwaniu minut

Van de Beek na Old Trafford trafił we wrześniu 2020 roku za 39 milionów euro z Ajaksu Amsterdam. 24-latek nie zdołał jednak przekonać do siebie kolejnych szkoleniowców i wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Z 26 do tej pory rozegranych w Premier League spotkań, tylko cztery rozpoczynał w podstawowym składzie. W tym sezonie zaliczył siedem występ, za każdym razem wchodząc na boisko z ławki rezerwowych i łącznie spędzając na nim zaledwie 67 minut.

Sytuacja Holendra nie zmieniła się także wraz z przyjściem Ralfa Rangnicka i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miał okazję do regularnych występów na Old Trafford. Van de Beek nie ukrywa rozczarowania swoją sytuacją w zespole, tym bardziej, że brak występów w klubie sprawił również, że stracił miejsce w reprezentacji Holandii.

Już podczas letniego okna transferowego Holender był łączony z opuszczeniem Manchesteru United, a zainteresowanie jego wypożyczeniem wyrażał Everton. Do transferu jednak nie doszło. W styczniu temat jego odejścia wrócił i wszytko wskazuje na to, że tym razem zostanie sfinalizowany.

Manchester United jest gotowy oddanie piłkarza na wypożyczenie, a jak informuje Manchester Evening Standard, takim rozwiązaniem zainteresowane są dwa kluby. Czerwone Diabły prowadzą już w tej sprawie rozmowy z Newcastle United i Borussią Dortmund.

