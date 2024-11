Manchester United szybko go straci. Napastnik ma dość

Joshua Zirkzee latem trafił do Manchesteru United z wielkimi nadziejami. Jego przygoda na Old Trafford może zakończyć się wyjątkowo szybko. Napastnik ma dość i chce wrócić do Włoch - informuje "La Stampa".

fot. James Boardman / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee (w środku)

Juventus skorzysta z okazji? Zirkzee chce odejść

Joshua Zirkzee w poprzednim sezonie imponował świetną grą w barwach Bologni. Jego występy przyciągnęły poważne zainteresowanie ekip z europejskiej czołówki. O gwiazdora walczyli włoscy giganci, którzy okazali się mniej konkretni od Manchesteru United. Zirkzee trafił na Old Trafford za kwotę 42,5 mln euro. Oczekiwania względem niego były bardzo duże, zwłaszcza po udanym debiucie zwieńczonym zwycięskim trafieniem.

Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Zirkzee przegrał rywalizację o miejsce w składzie z Rasmusem Hojlundem, a Erik ten Hag rzadko wpuszczał go na boisko. Pobyt na Wyspach Brytyjskich szybko stał się dla niego gorzki. Mimo zmiany na ławce trenerskiej, Zirkzee nie ukrywa swojego niezadowolenia i pragnie opuścić Manchester United. “La Stampa” informuje, że ten poprosił swoich agentów o znalezienie mu nowego klubu, do którego mógłby trafić już w trakcie styczniowego okienka. Jego celem jest powrót do Włoch, gdzie radził sobie najlepiej.

Najbliżej gwiazdorowi do Juventusu, na ławce którego zasiada od początku sezonu Thiago Motta. To właśnie pod jego wodzą Zirkzee znakomicie rozwinął się w Bologni. Obaj panowie bardzo chwalili sobie dotychczasową współpracę i są chętni do jej ponownego nawiązania. Holender został zaoferowany właśnie Starej Damie, która poszukuje nowego napastnika. Nieustające problemy zdrowotne trapią Arkadiusza Milika, w związku z czym Dusan Vlahović nie ma zmiennika bądź rywala. Tę rolę mógłby od nowego roku pełnić właśnie Zirkzee.