Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ben Chilwell i Alvaro Carreras na oku Manchesteru United

Od wielu miesięcy Manchester United ma ogromny problem z obsadą lewej strony defensywy. Tyrell Malacia zmaga się z poważną kontuzją i jest niedostępny od niemalże półtora roku. Luke Shaw natomiast często zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dotychczas Erik ten Hag musiał mocno kombinować z obsadą tej pozycji. Jednak wraz z przyjściem Rubena Amorima, na Old Trafford ma zawita nowy obrońca.

Nowe informacje w sprawie potencjalnych wzmocnień Manchesteru United na lewej obronie przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż „Czerwone Diabły” mają na celowniku dwóch piłkarzy. A są nimi Ben Chilwell z Chelsea oraz Alvaro Carreras, który na co dzień reprezentuje barwy Benfiki Lizbona.

Angielski defensor znajduje się na wylocie z Chelsea. Manchester United zatem może mieć łatwą drogę do pozyskania gracza „The Blues”. Inaczej wygląda sytuacja z Alvaro Carrerasem. „Czerwone Diabły” tego lata pozbyły się Hiszpana, który na zasadzie transferu definitywnego przeszedł do Benfiki Lizbona. Klub z Old Trafford jednak bacznie obserwuje występy 21-latka i poważnie zastanawia się nad jego ponownym sprowadzeniem.

Manchester United pierwsze spotkanie z Rubenem Amorimem na ławce trenerskiej rozegra już w najbliższą niedzielę. „Czerwone Diabły” tego dnia zmierzą się w rozgrywkach Premier League z Ipswich Town.