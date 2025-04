Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ademola Lookman na radarze Manchesteru United

Manchester United rozgrywa fatalny sezon. Podopieczni Rubena Amorima mają problemy właściwie na każdej płaszczyźnie. W szczególności zawodzi ofensywa Czerwonych Diabłów. Zarówno Rasmus Hojlund jak i Joshua Zirkzee nie prezentują się na miarę oczekiwań. Władze z Old Trafford postawiły sobie jasny cel na lato – wzmocnienie ataku.

Najnowsze informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż Czerwone Diabły wytypowali już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia ofensywy i to jest bez wątpienia wielkie nazwisko. W kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Ademola Lookman z Atalanty Bergamo.

Wspomniane źródło zaznacza, że Manchester United nie ma żadnych zastrzeżeń do oczekiwań finansowych włoskiej drużyny. La Dea bowiem wycenia nigeryjski gwiazdora na około 60 milionów euro. Taka kwota nie odstrasza Czerwonych Diabłów i jak najbardziej jest gotowa przeznaczyć taką kwotę na transfer.

Ademola Lookman w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania w barwach Atalanty Bergamo. Reprezentant Nigerii może się pochwalić świetnymi statystykami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także siedem asyst.