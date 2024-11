Manchester United usłyszał żądania Daviesa. Chce wielkiego bonusu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu:

Davies chce 240 tysięcy tygodniowo i 10 mln euro bonusu za podpis od Man United

Manchester United już jakiś czas temu włączył się do walki o jednego z czołowych lewych obrońców z TOP5 lig w Europie. Jak dobrze wiadomo, wraz z zakończeniem sezonu Alphonso Davies prawdopodobnie opuści Bayern Monachium. Kanadyjczyk wciąż nie zdecydował się podpisać nowego kontraktu z obecnym klubem.

Do tej pory największym faworytem do pozyskania Daviesa był Real Madryt. Wiele mówiono również o zainteresowaniu ze strony FC Barcelony. Oba hiszpańskie kluby szukają wzmocnień na lewej stronie w formacji defensywnej. Natomiast nie bez szans jest również Manchester United. Jak donosi portal givemesport.com Czerwone Diabły usłyszały żądania płacowe 24-letniego piłkarza.

Alphonso Daviesa według nowych wieści chce zarabiać na Old Trafford 240 tysięcy funtów tygodniowo. Co więcej, Kanadyjczyk chce otrzymać pokaźny bonus za złożenie podpisu pod umową. Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to mowa o kwocie 10 mln euro.

Źródło zaznacza jednak, że wynagrodzenie piłkarza może stanowić punkt sporny w negocjacjach z Manchesterem United. Nowi właściciele Czerwonych Diabłów są mniej skłonni do oferowania gigantycznych kontraktów, niż miało to miejsce za czasów byłego zarządu.

Obecnie na pozycji lewego obrońcy w Manchesterze United występuje Luke Shaw i Tyrell Malacia. Z przymusu na lewej stronie grywa też Diogo Dalot. Zatem jeśli transfer Daviesa na Old Trafford dojdzie do skutku, to o miejsce w składzie powalczy z wymienioną trójką graczy.