PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie tak wyobrażał sobie powrót do Manchesteru United i coraz częściej mówi się o jego możliwym odejściu po zakończeniu obecnego sezonu. Władze klubu z Old Trafford nie zamierzają mu wówczas stawać na przeszkodzie.

Cristiano Ronaldo jest rozczarowany powrotem do Manchesteru United i poważnie rozważa odejście z klubu latem

Konkretne stanowisko w tej sprawie mają władze klubu

Przy ewentualnym transferze klub z Old Trafford będzie chciał odzyskać część zainwestowanych środków

Powrót Ronaldo rozczarowaniem

Portugalczyk latem ubiegłego roku wrócił na Old Trafford po 11 latach, przenosząc się na zasadzie definitywnego transferu z Juventusu. Choć w 27 rozegranych w tym sezonie spotkaniach zdobył dla Manchesteru United 15 bramek, wydaje się być niezadowolony swoim pobytem w klubie, a przede wszystkim postawą drużyny. Czerwone Diabły w drugiej połowie czeka trudna walka o znalezienie się w pierwszej czwórce ligowej tabeli, co da im możliwość występów w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informację, że Ronaldo jest gotowy odejść z klubu po zakończeniu sezonu, jeżeli cel jakim jest zakwalifikowanie się do Ligi Mistrzów nie zostanie zrealizowany. Jak informuje Daily Mirror stanowisko Portugalczyka jest dobrze znane władzom Manchesteru United, które nie zamierzają stawać mu na drodze, jeśli ten jasno da do zrozumienia odejść.

W siedzibie klubu z Old Trafford coraz częściej mówi się, że sprowadzenie Ronaldo z powrotem do drużyny było błędem w ocenie możliwości Portugalczyka. Sądzono bowiem, że 37-latek sprawi, że Manchester United stanie się poważnym kandydatem do zdobycia mistrzostwa Anglii. Tak się jednak nie stało.

Podpisany w sierpniu ubiegłego roku kontrakt obowiązuje do czerwca 2023 roku. Manchester United jest gotowy na ewentualne rozstanie już latem, ale jednocześnie będzie chciał również odzyskać część zainwestowanych w powrót Portugalczyka środków. Czerwone Diabły zapłaciły Juventusowi za niego 13 milionów funtów, a sam piłkarz otrzymał wynagrodzenie wynoszące 480 tysięcy funtów tygodniowo. W podpisanej umowie nie ma żadnej klauzuli mówiącej o tym, co się stanie, jeżeli Manchester United nie zakwalifikuje się do rozgrywek Ligi Mistrzów.

