Mancehster United zdecydował się wypożyczyć Antony'ego do Realu Betis, o czym właśnie poinformował Fabrizio Romano. Skrzydłowy odejdzie bez opcji wykupu do końca czerwca.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Antony

United wypożycza skrzydłowego do La Liga

Manchester United w tym sezonie radzi sobie po prostu dramatycznie. Zespół objęty już jakiś czas temu przez Rubena Amorima w Premier League ma olbrzymie problemy i finalnie może się okazać, że skończy sezon bardzo blisko, albo tuż nad strefą spadkową, co byłoby najsłabszym wynikiem Czerwonych Diabłów od wielu, wielu lat.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z tego też powodu Amorim w zespole wprowadza pewne czystki chcąc pozbyć się piłkarzy, którzy jego zdaniem nie mają przyszłości w zespole z czerwonej części Manchesteru. Mowa tu m.in. o Alejenadro Garnacho, Marcusie Rashfordzie oraz Antonym. Ten ostatni właśnie znalazł sobie nowy klub. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Antony zostanie wypożyczony przez Manchester United do Realu Betis. W czasowym transferze do końca czerwca nie będzie zawartej opcji wykupu Brazylijczyka.

24-letni skrzydłowy w tym sezonie rozegrał 13 spotkań i zdobył jednego gola. W sumie na koncie ma 95 spotkań dla Czerwonych Diabłów, w których 12 razy trafił do siatki i pięć razy zanotował asystę. Wcześniej grał on dla Ajaxu Amsterdam oraz kilkanaście razy reprezentował barwy reprezentacji Brazylii. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro.

Czytaj więcej: Liverpool wybrał następcę Salaha. W tle wielka wymiana