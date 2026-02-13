Manchester United w letnim okienku może przeprowadzić głośny transfer. Na radarze Czerwonych Diabłów znajduje się Morten Hjulmand. Za gwiazdę Sportingu Lizbona trzeba zapłacić 50 milionów euro - donosi "A Bola".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Morten Hjulmand wzmocni Manchester United?

Manchester United wrócił na odpowiednie tory. Potrzebne do tego było zatrudnienie Michaela Carricka. Czerwone Diabły, po zatrudnieniu angielskiego szkoleniowca, zdobyli 13 na 15 możliwych oczek. Mała wpadka zdarzyła im się w ostatnim meczu. Zespół z Old Trafford podzielił się wówczas punktami z West Hamem United (1:1).

Nachodzące lato będzie niezwykle pracowite w obozie Manchesteru United. Za wszelką cenę angielski klub chce wzmocnić środek pola. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „A Bola”. Otóż Czerwone Diabły od pewnego czasu poważnie interesują się Mortenem Hjulmandem ze Sportingu Lizbona. Teraz pojawiły się bardzo ciekawe informacje w sprawie przyszłości pomocnika.

Wspomniane źródło zaznacza, że Sporting Lizbona przygotowuje się na odejście Mortena Hjulmanda, poszukując na rynku jego następcy. Klauzula odstępnego w umowie Duńczyka wynosi 80 milionów euro. Portugalczycy jednak mogą sprzedać swoją gwiazdę za znacznie niższą cenę. Mówi się, że wystarczy oferta wynosząca 50 milionów euro. Tyle zatem musi wyłożyć na stół Manchester United.

Morten Hjulmand w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. Reprezentant Danii zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także cztery asysty.