Manchester United pożegna defensora. Transfer last minute

Manchester United w ostatnim dniu okienka zakończy współpracę z obrońcą. Tyrell Malacia bowiem wróci do Holandii. 25-latek zostanie wypożyczony do PSV Eindhoven - informuje serwis vi.nl.

Tyrell Malacia opuści Manchester United i wzmocni PSV Eindhoven

Manchester United w letnim okienku pozyskał nowego zawodnika na pozycję, która potrzebowała wzmocnienia. Lewą defensywę wzmocnił Patrick Dorgu, który trafił na Old Trafford z włoskiego Lecce. Czerwone Diabły długo poszukiwały piłkarza na tę stronę boiska, aż w końcu udało im się namówić utalentowanego Duńczyka na przeprowadzkę.

Jak się okazuje, Manchester United w ostatnim dniu okienka transferowego pożegna lewego defensora. Serwis vi.nl informuje, że zespół Rubena Amorima opuści Tyrell Malacia. Holenderski zawodnik bowiem zdecydował się na powrót do ojczyzny, gdzie będzie reprezentował barwy PSV Eindhoven. 25-latek dołączy do drużyny prowadzonej przez Petera Bosza na zasadzie wypożyczenia.

Tyrell Malacia w ostatnich miesiącach miał olbrzymie problemy zdrowotne. Holenderski obrońca musiał pauzować przez ponad rok. 25-latek wrócił już do zdrowia, ale wciąż poszukuje formy. Pobyt w PSV Eindhoven ma pomóc mu w powrocie do dawnej formy. Warto zaznaczyć, że klub z Old Trafford w 2022 roku zapłacił za jego transfer 15 milionów euro.

W obecnym sezonie Tyrell Malacia rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w koszulce Manchesteru United. Ciężko coś więcej powiedzieć o grze 25-latek. Holender bowiem spędził na boisku tylko 360 minut.