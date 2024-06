fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Co jak nie Branthwaite? Manchester United ma pomysł

Manchester United pożegnał Raphaela Varane’a, z którym nie przedłużył wygasającej umowy. Pod znakiem zapytania stoi natomiast przyszłość Harry’ego Maguire’a, dla którego ostatni czas na Old Trafford nie był przesadnie udany. Angielski gigant planuje tego lata sprowadzić defensora z prawdziwego zdarzenia, który stworzy zgrany duet z Lisandro Martinezem. Wzmocnienie środka obrony jest traktowane wręcz jako priorytet, stąd wzmożone doniesienia dotyczące potencjalnych kandydatów.

Numerem jeden na liście życzeń Manchesteru United jest Jarrad Branthwaite. Ten zawodnik ma za sobą świetny sezon, w trakcie którego potwierdził, że stać go na grę dla najlepszych ekip Premier League. Everton nie zamierza jednak puszczać go bez walki, bowiem oczekuje aż 70 milionów funtów. Czerwone Diabły oczywiście tak dużej kwoty nie zapłacą. Trwają negocjacje w kwestii jej zbicia, ale jeśli się to nie powiedzie, Branthwaite na Old Trafford nie trafi.

Manchester United wytypował za to dwóch innych kandydatów – to Leny Yoro oraz Goncalo Inacio. Pierwszy cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, a faworytem do pozyskania go jest Real Madryt. Lille życzy sobie za niego około 40 milionów euro. W przypadku Inacio konieczne byłoby aktywowanie klauzuli wykupu, która wynosi 60 milionów euro. W innym wypadku Sporting nie sprzeda swojego defensora.

