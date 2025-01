Manchester City chce pozyskać zawodnika Realu Madryt

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City chce sfinalizować ambitny transfer pomocnika

Man City ma zamiar wzmocnić się w najbliższym czasie w drugiej linii. Według wieści opublikowanych przez Football Insider menedżer The Citizens może liczyć na konkretny budżet na wzmocnienie ważnej pozycji.

Źródło podaje, że priorytetem na dzisiaj dla mistrzów Premier League ma być Aurelien Tchouameni. Zwolennikiem tego transferu jest Josep Guardiola. Francuski pomocnik w tej kampanii rozegrał 22 mecze, licząc wszystkie rozgrywki, pokazując się w nich z niezłe strony. Menedżerowi Obywateli imponuje przede wszystkim wszechstronność zawodnika, który może grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i na środku obrony.

36-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2028 roku. Zawodnik trafił do Realu w lipcu 2022 roku, kosztując wówczas 80 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość piłkarza jest na podobnym poziomie.

Gdyby transakcja z udziałem Tchouameniego do ekipy z Premier League stała się faktem, to o miejsce w składzie piłkarz rywalizowałby między innymi z Rodrim, gdy ten oczywiści wróci do gry po kontuzji. Ponadto na podobnej pozycji może występować Ilkay Gundogan.

Man City w tym sezonie rywalizuje o to, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W lidze angielskiej drużyna Guardiola obecnie znajduje się na szóstej pozycji z 34 punktami. Do czwartej Chelsea traci dwa oczka.

