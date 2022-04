PressFocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips może być bohaterem jednego z ciekawszych transferów Premier League podczas letniego okna transferowego. Nie jest również tajemnicą, że pomocnik reprezentacji Anglii od dawna znajduje się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Coraz częściej mówi się o tym, że Czerwone Diabły będą starały się sięgnąć po niego już przed następnym sezonem.

Manchester United poszukuje już zawodników, którzy mogliby wzmocnić drużynę przed nowym sezonem

Jedną z rozważanych kandydatur jest Kalvin Phillips z Leeds United

Reprezentant Anglii może być idealnym kandydatem do wzmocnienia środka pola Czerwonych Diabłów

Manchester United myśli o transferze Phillipsa

Z klubem z Old Trafford po zakończeniu obecnego sezonu prawdopodobnie pożegnają się Nemanja Matić i Paul Pogba, więc sprowadzenie występującego obecnie w Leeds United Phillipsa wydaje się być naturalną konsekwencją.

Do tej pory nie było jednak żadnych bezpośrednich kontaktów między klubami, ani z samym piłkarzem, ale według informacji The Athletic, Manchester United zaczął już poprzez pośredników badać możliwość przeprowadzenia transferu. Jego kwota mogłaby opiewać na 50 milionów funtów.

Wpływ na ostateczne decyzje dotyczące transferów Czerwonych Diabłów zapewne będzie miał także Erik ten Hag, który od nowego sezonu będzie menedżerem zespołu. Za sprowadzeniem Phillipsa ma być natomiast zajmujący tymczasowo posadę szkoleniowca zespołu Ralf Rangnick, który po zakończeniu sezonu ma pozostać w klubie w innej roli.

26-letni Phillips jest wychowankiem Leeds United, w którego barwach spędził całą dotychczasową karierę. Do tej pory rozegrał w zespole z Elland Road 229 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 14 bramek. W ciągu dwóch ostatnich sezonów wystąpił także w 44 meczach Premier League, raz wpisując się na listę strzelców. We wrześniu 2020 roku zadebiutował w reprezentacji Anglii, rozgrywając do tej pory 19 meczów.

Kontrakt Phillipsa z Leeds United obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku.

