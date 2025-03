Droga do kadry przez Betis, Antony walczy o przyszłość!

Antony w trakcie zimowej sesji transferowej trafił z Manchesteru United na wypożyczenie do Realu Betis. Możliwe, że zawodnik na dłużej zwiąże się z klubem z La Liga.

Z Manchesteru do Betisu – Antony chce zostać na stałe!

Antony to 16-krotny reprezentant Brazylii, który trafił do Manchesteru United w sierpniu 2022 roku. Z zawodnikiem w klubie z Old Trafford wiązano duże nadzieje. Finalnie jednak piłkarz nie przekonywał. W związku z tym w styczniu tego roku zdecydował się spróbować swoich sił w lidze hiszpańskiej. Ciekawe wieści na temat gracza przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że 25-latek odżył w Realu Betis na wypożyczeniu z Man Utd do tego stopnia, że nie chce tego klubu opuszczać. Tym samym Antony ma zamiar na stałe zostać w szeregach ekipy z La Liga. W rozmowie z El Pelotazo de Canal Sur agent piłkarza przyznał, że Antony miał mu przekazać jasną deklarację związaną z chęcią pozostania w klubie.

Skrzydłowy widzi w możliwości kontynuowania kariery w Realu Betis szansę odzyskania formy, dzięki której może odzyskać miejsce w kadrze reprezentacji Brazylii na mundial w 2026 roku. W tej kampanii Antony jak na razie wystąpił w pięciu meczach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył też dwie asysty.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę Los Verdiblancos rozegrają spotkanie w ramach 27. kolejki ligi hiszpańskiej. Na drodze Betisu stanie La Palmas. Mecz odbędzie się o godzinie 18:30. Antony i spółka powalczą w tym starciu o jedenaste zwycięstwo w sezonie, dzięki któremu mogą zbliżyć się do miejsc premiowanych grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

