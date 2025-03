Manchester United jednak go nie sprzeda. To prośba Amorima

Manchester United nie będzie dążył do sprzedaży Rasmusa Hojlunda. Ruben Amorim wciąż wierzy w młodego napastnika i będzie na niego stawiał - informuje "TEAMtalk".

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hojlund otrzyma kolejną szansę

Manchester United jest łączony z nazwiskami z najwyższej półki, jeśli chodzi o letnie wzmocnienia ofensywy. Wśród celów transferowych mają być chociażby Victor Osimhen, Viktor Gyokeres czy Alexander Isak, choć o tego pierwszego Czerwone Diabły zabiegają najmocniej. Sytuacja finansowa giganta z Old Trafford nie pozwala na wydawanie pieniędzy bez opamiętania – kluczowe będą również rozstania. Niewielu piłkarzy może być pewnych przyszłości w klubie, gdyż w przypadku satysfakcjonującej oferty każdy może zostać sprzedany.

Niedawno pojawiły się informacje, że Manchester United rezygnuje z Rasmusa Hojlunda i spróbuje latem go pożegnać. “TEAMtalk” sugeruje z kolei, że Duńczyk otrzyma kolejną szansę na Old Trafford. Stoi za tym Ruben Amorim, który dalej wierzy w jego rozwój i konsekwentnie na niego stawia, mimo skrajnej nieskuteczności.

Manchester United nie prowadzi aktywnych poszukiwań kupca na Hojlunda. Ma świadomość, że w tej chwili na pewno nie odzyska zainwestowanej w jego transfer kwoty. Po imponującym starcie w Serie A latem 2023 roku trafił z Atalanty Bergamo za kwotę niemal 74 milionów euro. Uważano ją wówczas za zdecydowanie przesadzoną, choć Duńczyk z pewnością pozostawiał po sobie dobre wrażenie.

W tej chwili przeżywa wyraźny kryzys, dlatego klub chce mu pomóc. Hojlund może liczyć na zaufanie ze strony Amorima. Nie oznacza to jednak, że na pewno zostanie w Manchesterze United. Niewykluczone, że do klubu wpłynie bardzo atrakcyjna oferta lub też będzie on włączony jako część większej transakcji.