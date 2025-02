Man United przygotowuje dużą ofertę za piłkarza Barcelony. Transfer możliwy latem

Associated Press / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Ruben Amorim

Alejandro Balde w kręgu zainteresowań Man United

Manchester United rozważa transfer Alejandro Balde z Barcelony w letnim okienku transferowym. Lewy obrońca w tym sezonie imponuje formą i zaliczył sześć asyst w 33 meczach na wszystkich frontach. Jego świetna dyspozycja nie umknęła uwadze Rubena Amorima, który stara się wzmocnić lewą flankę drużyny z Old Trafford.

Choć Czerwone Diabły niedawno pozyskały Patricka Dorgu z Lecce, a w kadrze znajduje się doświadczony Luke Shaw, to portugalski menedżer intensywnie poszukuje bocznego defensora. Warto podkreślić, że Balde ma mocną pozycję w zespole Hansiego Flicka. Według ostatnich doniesień, Duma Katalonii może sprzedać 21-latka za około 50 milionów euro. Problemy finansowe Barcelony mogą sprawić, że władze będą zmuszone rozważyć ofertę Man United.

Balde ma ważny kontrakt z katalońskim klubem do połowy 2028 roku. To daje silną pozycję negocjacyjną Blaugranie. Obrońca pozostaje jednym z najgorętszych celów transferowych na rynku. Hiszpan to wychowanek słynnej szkółki La Masia. W kadrze narodowej zadebiutował w 2022 roku i dotąd uzbierał siedem meczów.

Man United zajmuje odległe 15. miejsce w Premier League. W lidze ekipa Amorima nie wygrała trzech kolejnych spotkań. Czerwone Diabły zachowują bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.