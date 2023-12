Manchester United na ten moment nie zamierza pozyskiwać Sofyana Amrabata na stałe. W obecnym sezonie przebywa on na Old Trafford w ramach wypożyczenia.

Po znakomitych występach na mistrzostwach świata w Katarze, Sofyan Amrabat stał się celem transferowym wielu uznanych europejskich ekip. Priorytetem samego zainteresowanego była FC Barcelona, która rozglądała się zimą za nowym pomocnikiem. Ostatecznie do wyprowadzki Amrabata nie doszło, gdyż Fiorentina nie chciała się osłabiać w trakcie sezonu. Marokańczyk otrzymał natomiast zapewnienie, że latem będzie mógł spróbować swoich sił w nowym otoczeniu.

W ciągu kilku miesięcy jego nazwisko nieco spowszedniało i przestało być pożądane. Z transferu definitywnie zrezygnowała FC Barcelona, a inne kluby niekoniecznie chciały zgadzać się na finansowe żądania Fiorentiny. Faworytem w temacie nowego pracodawcy Amrabata stał się Manchester United, który finalnie ściągnął go na Old Trafford w ramach wypożyczenia z opcją wykupu.

27-latek do tej pory nie zrobił w Premier League zbyt dobrego wrażenia. Dla Czerwonych Diabłów wystąpił w 17 meczach, natomiast jego forma znacząco odstaje od tej, którą prezentował w trakcie zeszłorocznego mundialu. Na ten moment Manchester United nie zamierza wydawać 20 milionów euro, które umożliwiłyby pozyskanie go na stałe. Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, po sezonie Amrabat wróci do Fiorentiny.

