Man United planuje wielki transfer. Gigant przygotowuje ofertę

Manchester United intensyfikuje swoje działania w sprawie transferu Elliota Andersona z Nottingham Forest - podaje "TEAMtalk". 22-latek może wylądować na Old Trafford już w styczniu.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Elliot Anderson coraz bliżej transferu do Manchesteru United

Manchester United notuje serię czterech meczów bez porażki w Premier League i obecnie zajmuje ósmą pozycję w tabeli. Ruben Amorim może odetchnąć z ulgą, gdyż po tygodniach spekulacji na temat jego przyszłości i krytyki wobec stosowanego systemu gry, w zespole wreszcie widać oznaki stabilizacji i poprawy formy.

Mimo tego, na Old Trafford wciąż trwają poszukiwania wzmocnień środka pola przed zbliżającym się zimowym oknem transferowym. Według doniesień portalu TEAMtalk, klub z Manchesteru poważnie interesuje się 22-letnim Elliotem Andersonem z Nottingham Forest, który w ostatnich miesiącach zachwyca dyspozycją.

Reprezentant Anglii jest jednym z najbardziej obiecujących angielskich talentów w Premier League. Potrafi grać zarówno jako klasyczna „ósemka”, jak i bardziej defensywny pomocnik. Eksperci podkreślają, że transfer do Manchesteru United byłby naturalnym krokiem naprzód w jego karierze. Piłkarz znajduje się także na radarze Liverpoolu.

Nottingham Forest nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Klub z City Ground zdaje sobie sprawę z rosnącej wartości Andersona i ma nadzieję zatrzymać go co najmniej do końca sezonu. Jeśli jednak Manchester United zdecyduje się złożyć konkretną ofertę, kwota transferu może być bardzo wysoka.

Warto przypomnieć, że latem Czerwone Diabły bezskutecznie próbowały pozyskać Carlosa Balebę z Brighton & Hove Albion. Teraz włodarze klubu liczą, że tym razem uda się sfinalizować transfer i sprowadzić zawodnika, który wzmocni środek pola.