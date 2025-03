Manchester United otrzymał zielone światło. Rusza po gwiazdę Bundesligi

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United faworytem w walce o Sesko

Manchester United pilnie potrzebuje wzmocnień w ataku. Podopieczni Rubena Amorima zdobyli zaledwie 33 bramki w 27 kolejkach Premier League, co stanowi wynik znacznie gorszy od czołówki ligi. Dla porównania, Liverpool ma ich już dwa razy więcej. Dodatkowo Rasmus Hojlund i Joshua Zirkzee zmagają się z długotrwałymi kryzysami strzeleckimi, co zmusza władze klubu do poszukiwania nowego napastnika.

W kontekście letnich transferów Manchester United łączono z takimi gwiazdami jak Harry Kane, Victor Osimhen czy Viktor Gyokeres. Jednak teraz na czoło listy priorytetów wysuwa się Benjamin Sesko. Florian Plettenberg z “Sky Germany” ujawnił, że 21-letni Słoweniec ma w kontrakcie klauzulę wykupu, której szczegóły do tej pory były nieznane.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sesko przedłużył umowę z RB Lipsk zeszłego lata, odpierając zainteresowanie Arsenalu. Wówczas spekulowano, że nowy kontrakt nie zawiera klauzuli odejścia. Teraz jednak ujawniono, że istnieje możliwość aktywowania transferu, jeśli klub zapłaci odpowiednią kwotę.

Według Plettenberga klauzula odstępnego rośnie wraz z osiągnięciami zawodnika i obecnie wynosi około 70 milionów euro. Do końca sezonu może wzrosnąć nawet do 80 milionów euro. Oprócz Manchesteru United zainteresowanie Słoweńcem wyrażają także Arsenal i Tottenham. Jedynym angielskim gigantem, który nie włączył się do wyścigu o jego podpis, jest Manchester City.