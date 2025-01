Manchester United otwarty na sprzedaż pomocnika. Jest chętny klub

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Casemiro łączony z Romą

Manchester United pozyskał Casemiro w sierpniu 2022 roku. Wcześniej z Realem Madryt zdobył m.in. pięciokrotnie Ligę Mistrzów i trzy razy świętował mistrzostwo Hiszpanii. Choć w Premier League nie zdołał w pełni zaprezentować swojej klasy, największą regularnością cieszył się w swoim debiutanckim sezonie, rozgrywając 28 spotkań ligowych.

Casemiro wciąż jest łączony z odejściem z Old Trafford podczas zimowego okna transferowego. Okazuje się, że do wyścigu o Brazylijczyka dołączył kolejny klub. Według informacji przekazanych przez “Sky Sports”, zainteresowanie brazylijskim pomocnikiem wyraziła AS Roma.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Reprezentant Canarinhos na Stadio Olimpico ma zostać następcą Leandro Paredesa, który może opuścić Rzym, przenosząc się do Boca Juniors. Wciąż jednak nie wiadomo, czy włoski klub planuje stały transfer, czy też wypożyczenie Brazylijczyka.

Casemiro rozegrał 22 mecze w obecnym sezonie. Warto jednak dodać, że pod wodzą Rubena Amorima, który objął zespół w listopadzie, rola defensywnego pomocnika w drużynie wyraźnie zmalała. Wystąpił tylko w dwóch z ostatnich dziesięciu meczów Premier League.

Wcześniej media łączyły Casemiro z transferem do saudyjskiego Al Nassr. Klub, w którym występuje Cristiano Ronaldo, miał być zainteresowany sprowadzeniem pomocnika, ale rozmowy na ten temat ucichły w ostatnich dniach. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość 31-latka rozstrzygnie się w najbliższych dniach.