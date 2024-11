Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Victor Lindelof oraz Matthijs de Ligt

Victor Lindelof otrzyma zielone światło od Manchesteru United, ale pod jednym warunkiem

Obecny sezon toczy się fatalnie dla Manchesteru United. „Czerwone Diabły” zarówno w Premier League jak i Lidze Europy prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań, przez co z pracą w klubie pożegnał się z Erik ten Hag. Następcą holenderskiego szkoleniowca został Ruben Amorim, ale obecnie zespół tymczasowo prowadzi Ruud van Nistelrooy.

Tymczasem Ekrem Konur przekazuje ciekawe transferowe informacje z obozu Manchesteru United. Otóż Old Trafford w zimowym okienku może opuścić Victor Lindelof. Reprezentant Szwecji otrzyma nawet zielone światło na odejście. Władze klubu mają jednak warunek, który w pierwszej kolejności musi zostać spełniony.

Turecki dziennikarz zdradził, że Victor Lindelof odejdzie z Manchesteru United, jeśli klub w styczniu sprowadzi nowego defensora. Warto zaznaczyć, że „Czerwone Diabły” wciąż pracują nad transferem Jarrada Branthiwhite’a z Evertonu i to właśnie on może w połowie sezonu zawitać na Old Trafford.

Victor Lindelof natomiast przeżywa trudne ostatnie miesiące w Manchesterze United. Szwed jeszcze w poprzednim sezonie był ważną postacią na Old Trafford, ale obecnie jest tylko zmiennikiem. W trwającym sezonie 30-latek tylko sześciokrotnie wybiegł na boisko w koszulce „Czerwonych Diabłów”.