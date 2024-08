fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United skupia się na pomocniku PSG

Manchester United jest bliski skompletowania kadry na sezon 2024/2025. Tego lata sprowadzono na Old Trafford Leny’ego Yoro, Joshuę Zirkzeego, Matthijsa de Ligta oraz Noussaira Mazraouiego. Trener Erik ten Hag naciska jeszcze na wzmocnienie środka pola, co jest uważane za ostatni niezbędny ruch w trwającym okienku. Spośród kilku kandydatów wytypowano Manuela Ugarte, który wyrósł na faworyta do przenosin do Czerwonych Diabłów.

Angielski gigant pozostaje od dawna w stałym kontakcie z Paris Saint-Germain, jednak dotychczasowe prace nie przynosiły zbyt wielu konkretów. Teraz włodarze Manchesteru United zamierzają przyspieszyć, tak aby na pewno zdążyć przed końcem letniego okienka. Otoczenie zawodnika jest przekonane, że transfer dojdzie do skutku. Cierpliwie wyczekują porozumienia między klubami.

Paryżanie oczekują za Ugarte 70 milionów euro. To kwota, której Manchester United na pewno za niego nie zapłaci. W grę wchodzi więc wymiana z dopłatą, na mocy której do stolicy Francji powędrowałby Jadon Sancho. Jeśli Luis Enrique nie będzie chciał wzmocnić składu angielskim skrzydłowym, wówczas Czerwone Diabły będą naciskać na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu w przyszłym roku.

Ugarte nie sprawdził się w PSG, do którego trafił w 2023 roku za kwotę 60 milionów euro. Wiązano z nim wielkie nadzieje, lecz Enrique wolał stawiać na innych zawodników. 23-latek wciąż jest traktowany jako wielki talent, stąd poważne zainteresowanie Manchesteru United.