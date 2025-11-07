Manchester United i Liverpool mogą stoczyć walkę o transfer. Na ich radarze znalazł się Said El Mala z FC Koln. Wśród zainteresowanych jest także Chelsea - przekazuje "Football Insider".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Said El Mala

Said El Mala łączony z gigantami Premier League

Manchester United i Liverpool nie tak dawno stanęli naprzeciw siebie w rozgrywkach Premier League. Rywalizacja na Anfield Road była niezwykle wyrównana i finalnie zakończyła się triumfem podopiecznych Rubena Amorima (2:1). Na rewanż trzeba będzie poczekać, ale wkrótce między tymi klubami może rozpocząć się walka na rynku transferowym.

Z informacji przekazanych przez „Football Insider” dowiadujemy się, że Manchester United oraz Liverpool mają ten sam cel. Otóż w kręgu zainteresowań tych zespołów znalazł się niezwykle utalentowany zawodnik. A jest nim Said El Mala, który na co dzień reprezentuje barwy FC Koln. 19-latek już dał się poznać z dobrej strony na boiskach Bundesligi.

Jak się okazuje, Manchester United i Liverpool nie są jedynymi zespołami z Premier League, które obserwują Saida El Malę. Niemiecki skrzydłowy znajduje się również na celowniku londyńskiej Chelsea. Walka o transfer zapowiada się niezwykle interesująco. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje 19-latek.

Said El Mala w obecnym sezonie rozegrał 11 spotkań w koszulce FC Koln. Niemiec może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył dwie asysty.