Manchester United kompletnie go skreślił! Nie ma szans na powrót

Manchester United przyznaje się do wielkiej wtopy transferowej. Jadon Sancho przebywa na wypożyczeniu, ale na pewno nie wróci na Old Trafford.

fot. MTB Photo Na zdjęciu: Jadon Sancho

Sancho musi szukać klubu. Na Old Trafford już nie wróci

Jadon Sancho jest związany z Manchesterem United od 2021 roku. Przychodził jako jeden z największych talentów na świecie, na którym Borussia Dortmund zarobiła aż 85 milionów euro. Wiązano z nim wielkie nadzieje, lecz na przestrzeni lat Anglik okazał się potężnym niewypałem. W międzyczasie zaliczył wypożyczenia do Borussii Dortmund i Chelsea, a ten sezon spędza w Aston Villi.

Zmiana klubu miała zadziałać na jego korzyść, ale jest zupełnie inaczej. W Premier League zaliczył dotąd tylko trzy występy, za każdym razem wchodząc na boisko z ławki rezerwowych. Unai Emery niechętnie z niego korzysta, co sugeruje, że jego forma pozostawia wiele do życzenia.

Dla Manchesteru United to kolejny sygnał, że skrzydłowy nie wróci już na poziom, który prezentował przed hitowym transferem. Portal „talkSPORT” przesądza więc, że ten nie ma przyszłości na Old Trafford i w przyszłym roku dojdzie do definitywnego rozstania.

Niezależnie od decyzji Aston Villi, Sancho nie pozostanie w ekipie angielskiego giganta. Po tym sezonie wygasa bowiem jego umowa, która nie zostanie przedłużona, mimo takiej opcji. Manchester United uważa, że wynagrodzenie Anglika jest zdecydowanie przesadzone, zwłaszcza w stosunku do tego, co daje drużynie na murawie.

Sancho ma przed sobą trudny okres. Musi grać odpowiednio dobrze, by ściągnąć na siebie zainteresowanie przyszłych pracodawców. W przeciwnym wypadku będzie miał duży problem ze znalezieniem nowego klubu.