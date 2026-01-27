Manchester United już działa. Gwiazda ligi ma trafić na Old Trafford

Manchester United chce, by to właśnie Adam Wharton latem wylądował na Old Trafford. Trwają prace nad transferem gwiazdora Crystal Palace.

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Adam Wharton i Mason Mount

Manchester United pracuje nad transferem pomocnika

Manchester United po sezonie zamierza przebudować środek pola. Wciąż nie wiadomo, kto będzie odpowiadał za drużynę, bowiem świetnie w roli tymczasowego trenera spisuje się Michael Carrick. Plan klubu odnośnie wzmocnień jest natomiast jasny – potrzebny jest przynajmniej jeden jakościowy pomocnik, który stanie się liderem tej formacji na lata.

Na przestrzeni miesięcy Czerwone Diabły wytypowały trzech kandydatów z Premier League. Są to Elliot Anderson, Carlos Baleba oraz Adam Wharton. Już latem Manchester United mocno zabiegał o gwiazdę Brighton, ale stronom nie udało się dogadać. Słabsza gra Baleby sprawia, że spośród tych trzech nazwisk jego notowania stoją obecnie najniżej. Anderson z kolei ma być przekonany na transfer do Manchesteru City, więc Manchester United ma latem postawić na zawodnika Crystal Palace.

Wharton generuje wielkie zainteresowanie na rynku, a o jego transferze myślą chociażby Real Madryt czy Bayern Monachium. Manchester United nie zamierza więc czekać – jego przedstawiciele nawiązali już nieformalny kontakt z otoczeniem zawodnika, aby wybadać jego nastawienie do tej przeprowadzki.

Crystal Palace nie wierzy, że zatrzyma reprezentanta Anglii na kolejny sezon. Przygotowuje się więc do jego sprzedaży – ma domagać się za niego maksymalnie 80 milionów funtów. To kwota, którą Manchester United będzie gotowy zapłacić.