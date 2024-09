Manchester United spróbuje pozyskać cenionego defensora w 2025 roku

Manchester United w przyszłym roku podejmie kolejną próbę, by ściągnąć obrońcę Evertonu. Jarrad Branthwaite jest wyceniany przez klub na 70 milionów funtów - podaje serwis "Manchester Evening News".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Everton twardo negocjuje w sprawie Jarrada Branthwaite’a

Leny Yoro został najdroższym letnim nabytkiem Manchesteru United. Środkowy obrońca trafił na Old Trafford z Lille za 62 miliony euro. Następnie do klubu prowadzonego przez Erika ten Haga dołączył duet z Bayernu Monachium – Matthijs de Ligt oraz Noussair Mazraoui. W ostatnim dni okienka transferowego sfinalizowano transfer Manuela Ugarte. Łącznie Czerwone Diabły zainwestowały ponad 200 milionów na nowe nabytki.

Manchester United nie zdołał jednak sprowadzić Jarrada Branthwaite’a z Evertonu. Według doniesień “Manchester Evening News”, klub zamierza ponownie podjąć próbę przekonania 22-letniego Anglika w 2025 roku. Włodarze The Toffees twardo bronili swojego stanowiska, odrzucając kolejne propozycje Man Utd. Podkreślono, że w następnym roku może zmienić podejście.

20-krotni mistrzowie Anglii muszą jednak głębiej sięgnąć do kieszeni. Everton oczekuje za swojego zawodnika kwoty sięgającej 70 milionów funtów. Ewentualne odejście takich graczy jak Victor Lindelof czy Harry Maguire mogłoby stworzyć przestrzeń dla młodego Anglika w zespole. Wszystko wskazuje na to, że Manchester United wciąż będzie obserwował rozwój sytuacji Branthwaite’a. Na Goodison Park ma ważny kontrakt do końca 2027 roku.

Branthwaite w trakcie przygotowań do sezonu 2024/25 doznał urazu pachwiny. Ekipa Erika ten Haga rozpoczęła nowy sezon Premier League poniżej oczekiwań. Czerwone Diabły zanotowały dwie porażki w trzech pierwszych meczach, wygrywając jedynie raz. Po przerwie na kadrę podopieczni holenderskiego menedżera zmierzą się z Southampton na St Mary’s Stadium.