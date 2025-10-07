Manchester United może liczyć na duży zarobek. Conte go uwielbia

Napoli tego lata wypożyczyło Rasmusa Hojlunda z Manchesteru United. Duńczyk radzi sobie bardzo dobrze, a Antonio Conte chce go mieć na stałe - zapewnia Fabrizio Romano.

fot. Insidefoto Na zdjęciu: Antonio Conte

Hojlund zachwyca w Napoli. Manchester United solidnie zarobi

Manchester United podczas letniego okienka sprowadził Benjamina Sesko, który błyskawicznie awansował do miana pierwszego napastnika. W drużynie zabrakło więc miejsca dla Rasmusa Hojlunda. Pierwotnie planował on pozostać na Old Trafford, ale świadomość ograniczonych minut skłoniła go do zmiany pracodawcy. Z okazji skorzystało Napoli, które wypożyczyło go, z zamiarem zastąpienia kontuzjowanego Romelu Lukaku.

Hojlund w Manchesterze United zawodził, ale po powrocie do Serie A powoli się odbudowuje. Nie ulega wątpliwościom, że ten transfer wyszedł na jego korzyść, gdyż w nowych barwach ma już na koncie cztery trafienia. Jest pierwszym wyborem Antonio Conte i świetnie dogaduje się z Kevinem De Bruyne, tworząc z nim zabójczy ofensywny duet.

Latem strony dogadały się w sprawie wypożyczenia z opcją wykupu, który stanie się obligatoryjny w przypadku awansu do Ligi Mistrzów. Napoli oczywiście cieszy się z tego rozwiązania i wiąże z Hojlundem długoterminowe plany. Conte jest przekonany, że może rywalizować z Lukaku nawet po jego powrocie. Manchester United z kolei liczy na duży zarobek, który jest już praktycznie przesądzony, o czym informuje Fabrizio Romano. Wykup Hojlunda będzie kosztował 44 miliony euro i zostanie zrealizowany w drugiej części sezonu.