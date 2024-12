Real Madryt określił cele na lato 2025. Tych graczy chce pozyskać

Real Madryt ma zamiar solidnie wzmocnić się latem przyszłego roku. Informacje w sprawie przekazał "AS". Priorytetem nie ma być pozyskanie nowego środkowego defensora.

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real koniecznie chce się wzmocnić na dwóch pozycjach

Real Madryt wydawało się, że w przyszłym roku będzie chciał za wszelką cenę pozyskać nowego środkowego defensora. “AS” przekonuje natomiast, że władze Los Blancos określiły inne cele transferowe.

“Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

Źródło podaje, że Real przede wszystkim chce pozyskać prawego obrońcę, a także pomocnika, który ma wyróżniać się podobnymi mocnymi stronami, jak to było w przypadku Toni Kroosa. Jednocześnie miały zostać już określone konkretne kandydatury do gry w madryckiej ekipie.

Najpoważniejszą opcją do wzmocnienia Realu na prawej stronie defensywy ma być Trent-Alexander Arnold. Anglik ma umowę ważną z Liverpoolem do końca czerwca 2025 roku. Zawodnik już odrzucił kilka propozycji w sprawie przedłużenia kontraktu z klubem z Anfield Road. Jednocześnie miał już wykazywać chęć dołączenia do ekipy z La Liga.

W środku pola największe szanse na transfer do Realu ma mieć natomiast Martin Zubimendi. Zawodnik aktualnie broni barw Realu Sociedad. Wysoko mają jednak stać też akcje Vitinhi, występującego w Paris Saint-Germain.

Królewscy w tym sezonie wciąż mają kilka trofeów do wygrania. W lidze hiszpańskiej plasują się aktualnie na drugiej pozycji w tabeli, mając oczko straty do pierwszego Atletico Madryt. Real kolejne spotkania w La Liga rozegra już 3 stycznia z Valencią.

Czytaj więcej: Napoli pozyska obrońcę Arsenalu? Nie tylko Kiwior na radarze