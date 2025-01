Manchester United rozważa dwie opcje. Rashford ma wybór

Marcus Rashford nie jest ulubieńcem Rubena Amorima w Manchesterze United. Tym samym nie brakuje spekulacji dotyczących Anglika. Ciekawe wieści przekazał The Independent.

Źródło: The Independent

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford może zakotwiczyć w Serie A lub w La Lidze

Marcus Rashford od momentu, gdy w Man Utd pojawił się Ruben Amorim, to tak naprawdę został odstawiony na boczny tor. Reprezentant Anglii nie należy do ulubieńców Rubena Amorima. W związku z tym realny scenariusz zakłada, że jeszcze w trakcie trwającej sesji transferowej piłkarz zmieni klub. Wieści w sprawie przekazał The Independent.

Źródło podaje, że na dzisiaj przez sterników Czerwonych Diabłów rozważne są dwa scenariusze. Pierwszy polega na tym, że Rashford może zostać wypożyczony do końca sezonu do Juventusu. Alternatywą ma być natomiast transfer definitywny do FC Barcelony.

Jasne jest, że klub z La Liga jest tym najbardziej preferowanym przez samego gracza. Kłopot w tym, że Katalończycy z powodu kłopotów finansowych nie są na dzisiaj gotowi, aby sfinalizować tego typu transakcję.

W kontekście przyszłości Rashforda istotne jest to, że zawodnik chce kontynuować kariery w żadnym innym klubie z ligi angielskiej. Siłą rzeczy zatem zainteresowanie ze strony takich ekip jak Tottenham Hotspur czy West Ham United jest odrzucane. Była też możliwość przeprowadzki Anglika do Borussii Dortmund, ale takie rozwiązanie nie budzi zainteresowania Rashforda.

W kontekście wyboru nowego klubu przez piłkarza ważną kwestią są też finanse. Niewiele klubów jest gotowych na to, aby przejąć wynagrodzenie Rashforda. Nie mowa już o całości, ale nawet połowie apanaży. Zawodnik aktualnie może liczyć na wynagrodzenie na poziomie ponad 300 tysięcy funtów tygodniowo.

Rashford w tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach Premier League. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył też jedną asystę.