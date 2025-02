fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United szuka w Premier League oraz innych krajach

Manchester United planuje większe zmiany kadrowe pod kątem letniego okienka. Ruben Amorim nie jest zadowolony z tego co zastał na Old Trafford. Wielu zawodników nie pasuje do wprowadzonej przez niego koncepcji, a na niektórych pozycjach są wyraźne braki. Czerwone Diabły ograniczyły zimą wzmocnienia, aby po sezonie dysponować znacznie większym budżetem. Jednym z głównych zadań jest znalezienie nowego środkowego obrońcy, który odnajdzie się w systemie z trójką defensorów.

Władze klubu stale monitorują rynek w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. Lista życzeń została skrócona do sześciu nazwisk – znajdują się na niej zarówno gracze z Premier League, jak i innych lig. Wśród potencjalnych nabytków Manchesteru United są Dean Huijsen, Jarrad Branthwaite czy Marc Guehi. W ich przypadku trzeba liczyć się z wydatkiem minimum 70 milionów funtów, stąd zainteresowanie również innymi graczami.

Czerwone Diabły rozważają pozyskanie jednego z defensorów Sportingu. Amorim cenił współpracę zarówno Ousmanem Diomande, jak i Goncalo Inacio. Obaj mogą zasilić szeregi giganta z Old Trafford. Ostatnim nazwiskiem na liście jest Jean-Clair Todibo, łączony z Manchesterem United od bardzo dawna. Latem trafił na wypożyczenie do West Hamu i na pewno zostanie wykupiony z Nicei. Choć nie zachwyca w swoim debiutanckim sezonie w Premier League, Czerwone Diabły rozpatrują go jako potrzebne wzmocnienie.