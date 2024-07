fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Neves

Benfica konsekwentna przy swoich założeniach

Joao Neves uchodzi za wymarzone wzmocnienie Manchesteru United. Angielski gigant od bardzo dawna przygląda się poczynaniom i rozwojowi utalentowanego pomocnika, który stał się celem transferowym na letnie okienko. Klub z Old Trafford uważa, że to idealny moment, aby sprowadzić go do siebie. W przyszłości konkurencja o wychowanka Benfiki może być na tyle duża, że ten obierze zupełnie inny kierunek.

19-latek miałby docelowo stworzyć w środku pola duet na lata z równie fenomenalnym Kobbiem Mainoo. Obaj już teraz dysponują ogromnymi umiejętnościami i mogą jeszcze bardzo się rozwinąć. Plan Manchesteru United może natomiast pokrzyżować niewzruszona postawa Benfiki, która sprzeda swój talent jedynie w przypadku aktywowania klauzuli wykupu. Wynosi ona 120 milionów euro.

Czerwone Diabły chciałyby oczywiście uniknąć tak dużego wydatku, dlatego próbują wynegocjować korzystniejsze warunki. W czerwcu złożyły pierwszą ofertę, wynoszącą 60 milionów euro. Została ona niezwłocznie odrzucona, lecz Manchester United na tym nie poprzestał. Teraz zaproponował kwotę w wysokości 70 milionów euro, co również nie spotkało się z uznaniem ze strony Benfiki.

Portugalski klub pozostaje spokojny, bowiem umowa Nevesa obowiązuje do 2028 roku. Nie ma ciśnienia na sprzedaż już tego lata. 19-letnim pomocnikiem bardzo poważnie interesuje się także Paris Saint-Germain.