Man United wznowił rozmowy z gwiazdą. Konkretne oczekiwania gracza

Manchester United ponownie rozpoczął negocjacje z Kobbie Mainoo w sprawie nowej umowy. Klub z Old Trafford chce zabezpieczyć przyszłość pomocnika - informuje "Daily Mail".

PA Images / Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim i piłkarze Manchesteru United

Kobbie Mainoo domaga się podwyżki na Old Trafford

Manchester United musi w tym roku podjąć kluczową decyzję dotyczącą przyszłości Kobbiego Mainoo. 19-letni pomocnik odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole Rubena Amorima, a jego obecny kontrakt, obowiązujący do 2027 roku, gwarantuje tygodniówkę na poziomie 20 tysięcy funtów. Od dłuższego czasu zawodnik prowadził rozmowy z klubem ws. lepszych warunków. Później negocjacje zostały tymczasowo wstrzymane z powodu restrukturyzacji budżetu płacowego pod nadzorem właściciela Sir Jima Ratcliffe’a.

Według “Daily Mail”, teraz Anglik domaga się znacznej podwyżki. Jego wymagania oscylują wokół 180 tysięcy funtów tygodniowo plus premie. Manchester United zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału Mainoo i jego rosnącego znaczenia w drużynie, dlatego zależy im na zatrzymaniu wychowanka akademii. Jednocześnie klub chce zachować rozsądek w kwestii wynagrodzeń.

Z drugiej strony, sprzedaż pomocnika mogłaby stanowić istotny zastrzyk finansowy. Czerwone Diabły wyceniają Mainoo na 70–80 milionów euro. Jeszcze na początku roku pojawiły się doniesienia, że Chelsea bacznie obserwuje sytuację Mainoo i jest w stanie wyłożyć wspomnianą kwotę. Brak awansu do europejskich pucharów może zmusić klub do cięć w budżecie, co utrudni zatrzymanie utalentowanego wychowanka. Anglik w tym sezonie rozegrał 25 meczów na wszystkich frontach i zdobył jedną bramkę.