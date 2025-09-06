Man United chce utalentowanego Portugalczyka. W grze nawet 80 mln euro

Manchester United nie ustaje w poszukiwaniu wzmocnień defensywy. Według portalu "GiveMeSport", angielski klub bacznie monitoruje sytuację Zeno Debasta ze Sportingu Lizbona.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sporting może stracić gwiazdę. Manchester United obserwuje Zeno Debasta

Manchester United podczas najbliższego okna transferowego planuje wzmocnić defensywę i ruszyć po nowego środkowego obrońcę. Jak donosi „GiveMeSport”, jednym z głównych celów Czerwonych Diabłów jest 21-letni Zeno Debast ze Sportingu Lizbona.

Młody Belg wyróżnia się nie tylko solidną grą w obronie, ale także dużą wszechstronnością. Może z powodzeniem występować również na pozycji defensywnego pomocnika. To czyni go wyjątkowo atrakcyjną opcją dla Rubena Amorima, który chce zbudować szeroki i elastyczny skład gotowy.

Debast już wcześniej był łączony z angielskimi klubami. W zeszłym roku zainteresowanie nim przejawiał West Ham United, a obecnie na liście życzeń ma także Newcastle United. Rywalizacja o młodego defensora może być więc zacięta.

Największą przeszkodą może okazać się klauzula odstępnego, który została ustalona na poziomie aż 80 milionów euro. Sporting nie ma zamiaru łatwo rozstawać się ze swoją perełką, dlatego ewentualny transfer będzie wymagał od Anglików naprawdę dużej inwestycji.

Debast imponuje warunkami fizycznymi i stylem gry, które doskonale pasują do wymagań Premier League. Skauci Manchesteru United już obserwują jego poczynania w Portugalii, a decyzja w sprawie transferu może zapaść zimą. Kontrakt Portugalczyka w lizbońskim klubie obowiązuje do czerwca 2029 roku. Wcześniej był związany z Anderlechtem Bruksela, którego jest wychowankiem.