Amorim przygląda się bocznemu obrońcy. Ten nie zamierza zmieniać klubu

Nuno Mendes chce zostać w PSG

Manchester United od dłuższego czasu uważnie śledzi sytuację Nuno Mendesa, którego kontrakt z Paris Saint-Germain wygasa w przyszłym roku. W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje, że 22-letni Portugalczyk jest głównym celem transferowym Rubena Amorima. Warto przypomnieć, że zawodnik miał już okazję pracować z portugalskim menedżerem w Sportingu Lizbona.

Okazuje się jedna, że lewy obrońca ma pozostać w stolicy Paryża. Według najnowszych informacji, 33-krotny reprezentant Portugalii jest bliski podpisania nowego kontraktu z paryskim gigantem. Trener Luis Enrique odegrał kluczową rolę w przekonaniu młodego zawodnika, aby kontynuował karierę w obecnym klubie.

W bieżącej kampanii Nuno Mendes pozostaje jednym z kluczowych zawodników Paris Saint-Germain, rozgrywając 20 meczów we wszystkich rozgrywkach. Portugalski obrońca zapisał na swoim koncie dwa gole i dwie asysty. Manchester United zmuszony jest rozważyć inne opcje w kontekście wzmocnienia lewej obrony.

Jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Rayan Ait-Nouri z Wolverhampton Wanderers. 23-letni reprezentant Maroka może latem opuścić Molineux Stadium. Kolejnym zawodnikiem, którego łączy się z transferem do Czerwonych Diabłów, jest Milos Kerkez z Bournemouth.