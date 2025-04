Man United chce zawodnika z Serie A. Na stole 30 mln euro

Źródło: The Sun

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Lorenzo Lucca w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United poszukuje bramkostrzelnego napastnika, który miałby rywalizować z Rasmusem Hojlundem i Joshuą Zirkzee o miejsce w wyjściowym składzie. Obaj zawodnicy nie spełnili do końca oczekiwań w tym sezonie, więc nowy konkurent może podnieść poziom w drużynie Rubena Amorima. Portugalski menedżer chce poprawić skuteczność zespołu, by walczyć o trofea i wywalczyć awans do Ligi Mistrzów.

Czerwone Diabły zwróciły uwagę na Lorenzo Lucce, który reprezentuje barwy Udinese Calcio. Włosi wycenili swojego snajpera na około 30 mln euro. 24-latek znakomicie radzi sobie znakomicie w Serie A i posiada cechy, które mogą pozwolić mu odnieść sukces w Premier League. Jego warunki fizyczne, technika oraz gra w powietrzu sprawiają, że może być cennym nabytkiem do ofensywy.

Lorenzo Lucca dołączył do Udinese na stałe w zeszłym roku z Pisy za 8 mln euro. W obecnej kampanii ligowej Włoch strzelił 10 goli w 29 spotkaniach, a także dołożył dwa trafienia w Pucharze Włoch. W przeszłości występował w Ajaxie Amsterdam, ale nie był skuteczny w Eredivisie. Jego kontrakt w Biało-Czarnych obowiązuje do połowy 2028 roku.