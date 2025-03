Man United chce pozyskać byłego napastnika PSG. W grze 80 mln euro

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hugo Ekitike na celowniku Manchesteru United

Manchester United planuje wzmocnić swoją ofensywę latem. Zarówno Rasmus Hojlund, jak i Joshua Zirkzee nie spełniają oczekiwań w tym sezonie. Celem transferowym Czerwonych Diabłów stał się Hugo Ekitike, który po udanym wypożyczeniu z Paris Saint-Germain, na stałe zasilił szeregi Eintrachtu Frankfurt w zeszłym roku.

Francuski napastnik odgrywa kluczową rolę w zespole z Bundesligi. W bieżącym sezonie Ekitike zdobył już 19 bramek i dorzucił 8 asyst w 38 występach we wszystkich rozgrywkach. 22-latek cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż oprócz Man United, znajduje się również na liście życzeń takich gigantów, jak Liverpool i Arsenal. Co istotne, Eintracht oczekuje za napastnika około 80 milionów euro.

Hugo Ekitike nie zdołał wywalczyć miejsca w podstawowej jedenastce PSG, co doprowadziło do jego wypożyczenia do Frankfurtu. Transfer okazał się strzałem w dziesiątkę, a francuski napastnik świetnie rozwija się na niemieckich boiskach. Warto jednak zaznaczyć, że Ekitike nie jest jedyną opcją w ataku na Old Trafford, gdyż Czerwone Diabły monitorują Jonathana Davida, Benjamina Sesko, Viktora Gyokeresa czy też Victora Osimhena.