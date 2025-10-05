Man United chce gwiazdę Realu Madryt. To byłby wielki hit transferowy

16:55, 5. października 2025 17:18, 5. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Fichajes.net

Manchester United umieścił na liście życzeń Federico Valverde - informuje Fichajes.net. Klub z Old Trafford może ruszyć po urugwajskiego pomocnika już w zimowym oknie transferowym.

Ruben Amorim
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Federico Valverde na celowniku Manchesteru United

Manchester United w bieżącym sezonie mierzy się z poważnymi problemami w środku pola. Bruno Fernandes został zmuszony do gry głębiej, co nie jest jego naturalną pozycją, a drużynie momentami brakuje kontroli i równowagi. Dodatkowo odejście Christiana Eriksena i spadek formy Casemiro sprawiają, że pozyskanie środkowego pomocnika jest teraz jednym z priorytetów klubu.

Latem władze Czerwonych Diabłów rozważały transfer Carlosa Baleby z Brighton, a temat może powrócić w przyszłości. Tymczasem uwagę przyciągnął Federico Valverde z Realu Madryt. Według hiszpańskiego portalu Fichajes, zainteresowanie Urugwajczykiem wynika z potrzeby zwiększenia jakości w pomocy, która w tym sezonie nie była w stanie kontrolować gry.

Valverde to wszechstronny pomocnik, ceniony za siłę fizyczną, prowadzenie piłki i inteligencję taktyczną. Te cechy sprawiają, że Urugwajczyk jest atrakcyjnym celem dla klubów poszukujących solidnego wzmocnienia środka pola. W tym sezonie 27-latek zanotował trzy asysty w dziewięciu spotkaniach.

Trzeba jednak pamiętać, że Real rzadko sprzedaje swoich kluczowych graczy, chyba że oferta finansowa jest wyjątkowo atrakcyjna, a klub ma przygotowane alternatywy w składzie. Na ten moment Xabi Alonso nie widzi powodów, by rozstać się z Urugwajczykiem. Serwis Transfermarkt.de wycenia Valverde na około 130 milionów euro. Tym samym w styczniu Manchester United musiałby głęboko sięgnąć do kieszeni.

