Man United chce sprowadzić obrońcę. Transfer możliwy za 45 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Goncalo Inacio na radarze Manchesteru United

Manchester United potrzebuje jakościowych wzmocnień w defensywie, szczególnie wobec niepewnej przyszłości Jonny’ego Evansa i Victora Lindelofa. Klub poszukuje młodego, ale już ogranego w europejskim futbolu obrońcy, który mógłby stanowić fundament linii defensywnej na lata. Według najnowszych doniesień, Goncalo Inacio idealnie wpisuje się w plany Rubena Amorima.

Środkowy obrońca znakomicie spisuje się w barwach Sportingu Lizbona. 23-latek w portugalskim gigancie występuje od 2020 roku. Dwa lata temu zadebiutował w reprezentacji swojego kraju i uzbierał już 14 meczów. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku, ale wiele wskazuje na to, że latem może trafić do silniejszego klubu.

Czerwone Diabły od dłuższego czasu śledzą rozwój Goncalo Inacio, a przeprowadzka Amorima na Old Trafford tylko wzmocniła spekulacje dotyczące transferu portugalskiego obrońcy. Sporting jest gotów sprzedać stopera, jeśli otrzyma za niego 45 milionów euro. Dodatkowym atutem angielskiego klubu w walce o Inacio może być fakt, że jego agentem jest przedstawiciel Bruno Fernandesa, co może ułatwić negocjacje. W bieżącym sezonie Portugalczyk rozegrał 32 mecze we wszystkich rozgrywkach i zdobył pięć bramek.