Manchester United obawia się odejścia Bruno Fernandesa, po którego wrócili Saudyjczycy. W przypadku jego odejścia, Czerwone Diabły znów mogą powalczyć o gwiazdę Premier League - sugeruje Jamie Jackson z "The Guardian".

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Baleba w miejsce Fernandesa? Manchester United może wrócić do tematu

Manchester United znów obawia się o przyszłość Bruno Fernandesa. Po gwiazdora wrócili Saudyjczycy, a dokładniej Al-Ittihad, które przejawia poważne zainteresowanie i kusi go gigantycznymi zarobkami. Do klubu jeszcze się nikt nie zgłosił, ale na pewno taka propozycja się pojawi, jeśli tylko Portugalczyk da zielone światło. Na ten moment jego intencje nie są znane, choć wcześniej oczywiście odrzucił możliwość przenosin do Arabii Saudyjskiej, skupiając się na dalszej grze na Old Trafford.

Dla Manchesteru United priorytetem jest zatrzymanie Fernandesa, choć mogłoby się to okazać niemożliwe. Jeśli zapadnie decyzja o sprzedaży, wówczas wróci temat pozyskania Carlosa Baleby. Czerwone Diabły podjęły jakiś czas temu próbę sprowadzenia go do siebie. Brighton zażyczyło ogromnych pieniędzy, a następnie definitywnie odrzuciło opcję jego odejścia, więc angielski gigant zaplanował ten ruch na przyszły rok.

Zarobek na ewentualnej sprzedaży Fernandesa mógłby zostać przeznaczony właśnie na transfer Baleby. Brighton liczy na oferty w postaci 100 milionów funtów, bowiem tyle wynosi wycena. Baleba to czołowy piłkarz na swojej pozycji w Premier League, a na liście życzeń mają go też inne kluby, takie jak Liverpool, Chelsea czy Arsenal.