Antony nie ma przyszłości na Old Trafford. Manchester United przyznaje się do błędu i zamierza sprzedać największy niewypał transferowy w historii.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire i Antony

Antony wyceniony przez Manchester United

Manchester United w 2022 roku zainwestował w Antony’ego niemal 100 milionów euro, wykupując go z Ajaksu Amsterdam. Erik ten Hag postanowił wziąć ze sobą skrzydłowego na Old Trafford. Liczył, że ten przełoży efektowne występy z Eredivisie i Ligi Mistrzów także na Premier League. Stało się zupełnie inaczej, bowiem Brazylijczyk po dość obiecującym debiucie radził sobie coraz gorzej. Ten Hag długo na niego stawiał, lecz nawet on się poddał i posadził Antony’ego na ławce. Obecnie jest głębokim rezerwowym i gra niewiele. W sezonie 2024/2025 wystąpił zaledwie w czterech spotkaniach.

Nie ulega wątpliwościom, że Antony otrzymał wiele szans, aby się odbudować i zapracować na zaufanie kibiców. Nie zdołał ich jednak wykorzystać, więc Manchester United stracił cierpliwość i przyznał się do błędu. Brazylijczyk jest uważany za największy niewypał transferowy w historii angielskiego giganta.

W klubie mają świadomość, że obecnie Antony kompletnie nie jest ciekawą opcją na rynku transferowym. Pozostaje w bardzo mizernej dyspozycji, a na dodatek ma problem z tym, aby pokazać jakiekolwiek umiejętności. Specjalny plan na pożegnanie się z Brazylijczykiem zakłada więc styczniowe wypożyczenie. Manchester United wierzy, że w Antony w innym otoczeniu się odbuduje i zapracuje na letni transfer definitywny. Wówczas na Old Trafford chcą na jego sprzedaży zarobić 40 milionów funtów.