fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim świadomy sytuacji klubu. Letnie okienko będzie kluczowe

Manchester United w kolejnym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. Nie pomogła zmiana trenera, gdyż zastępujący Erika ten Haga Ruben Amorim nie zdołał pozytywnie wpłynąć na wyniki zespołu w dłuższej perspektywie. Mimo wyraźnych trudności, klub z Old Trafford jest przekonany, że Portugalczyk to odpowiednia osoba, aby poprowadzić ten projekt do sukcesów.

Szkoleniowiec uważa, że kadra zespołu nie jest odpowiednio przystosowana do jego systemu gry. Podczas letniego okienka dojdzie w Manchesterze United do prawdziwej rewolucji – zaledwie kilku piłkarzy może być pewnych pozostania w drużynie. Na wylocie są zarówno rezerwowi, jak i gwiazdy, które pełnią obecnie istotną rolę. Czerwone Diabły mają bardzo ambitny plan i szukają nazwisk, które z miejsca zwiększą boiskową jakość.

Amorim ma świadomość, że przed klubem kluczowe miesiące, które wpłyną na wyniki w ciągu kolejnych sezonów. Liczy, że Manchester United będzie latem działał bardzo aktywnie i szybko sprowadzi nowe twarze, które okażą się realnymi wzmocnieniami.

– Uważam, że to okienko będzie kluczowe. Postaramy się dokonać transferów tak szybko, jak będzie to tylko możliwe. Nie będziemy grać na Klubowych Mistrzostwach Świata, więc przejdziemy normalny okres przygotowawczy. W kolejnych latach będą mistrzostwa świata i Euro. Letnie okienko będzie miało ogromne znaczenie i pozwoli nam popracować nad fundamentami. Musimy to wykorzystać, gdyż kolejnego okresu przygotowawczego nie będzie – przekonuje szkoleniowiec.