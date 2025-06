Manchester City zamierza dokonać wielkiego wzmocnienia. The Citizens są gotowi zapłacić aż 90 milionów euro za Kenana Yildiza z Juventusu. Tym samym Arsenal ma poważną konkurencję - donosi "Fichajes".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kenan Yildiz może wzmocnić Manchester City

Manchester City, po bardzo słabym sezonie, aktywnie wszedł w letnie okienko transferowe. The Citizens udało się dopiąć cztery wzmocnienia. Do zespołu prowadzonego przez Pepa Guardiolę trafili m.in. Rayan Cherki oraz Tijjani Reijnders. Możemy być pewni, że to nie koniec przyjść na Etihad Stadium. Popularni Obywatele szykują już kolejne transfery.

Tymczasem bardzo ciekawe wieści z obozu Manchesteru City przekazuje serwis „Fichajes”. Otóż The Citizens rzucili wyzwanie Arsenalowi. Zespół z Etihad Stadium wykazał poważne zainteresowanie Kenanem Yildizem z Juventusu. Obywatele są gotowi zapłacić fortunę za reprezentanta Turcji. Ich oferta ma wynosić aż 90 milionów euro.

Trudno spodziewać się, że Juventus będzie w stanie odrzucić tak kosmiczną ofertę za Kenana Yildiza. Wciąż jednak nie wiemy, który kierunek obierze Turek. Arsenal bowiem jest w stanie przebić ofertę Manchesteru City. Ostatnio mówiło się, że propozycja Kanonierów wynosić będzie 100 milionów euro. Czas pokaże, gdzie ostatecznie wyląduje utalentowany skrzydłowy.

Kenan Yildiz ma za sobą udany sezon. Reprezentant Turcji rozegrał aż 50 spotkań w koszulce Juventusu. W tym czasie 20-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także osiem asyst. Umowa skrzydłowego ze Starą Damą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.