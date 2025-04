Manchester City po sezonie straci Kevina De Bruyne. Jak się okazuje, The Citizens szybko wytypowali następcę Belga. Wybór padł na Joao Nevesa z Paris Saint-Germain. Koszt transferu może wynieść 100 milionów euro - podaje "Fichajes".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Manchester City chce Joao Nevesa!

Manchester City przez lata mógł budować skład wokół Kevina De Bruyne. Latem jednak ta piękna historia dobiegnie końca. Belgijski gwiazdor w piątek poinformował, że po sezonie zakończy swoją przygodę na Etihad Stadium. Kontrakt pomocnika z The Citizens obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie on przedłużony. 33-latek przez 10 lat bronił barw popularnych Obywateli.

Z informacji przekazanych przez serwis „Fichajes” dowiadujemy się, że Manchester City bardzo szybko wytypował następcę Kevina De Bruyne. Wybór padł na portugalską gwiazdę. W kręgu zainteresowań The Citizens znalazł się Joao Neves, który na co dzień reprezentuje barwy Paris Saint-Germain.

Manchester City będzie jednak musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić portugalskiego pomocnika. Obecni mistrzowie Anglii planują przeznaczyć na transfer 20-latka aż 100 milionów euro. Zapowiada się zatem interesujące lato w kontekście przyszłości wychowanka Benfiki Lizbona.

Joao Neves w obecnym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. W tym czasie reprezentant Portugalii zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także dziewięć asyst. Zdecydowaną większość tych liczb zdobył w rozgrywkach Ligue 1.