Manchester City wysłał delegację do Włoch, aby przyjrzeć się potencjalnym następcom Edersona. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znaleźli się Vanja Milinković-Savić (Torino), Zion Suzuki (Parma), a także Michele Di Gregorio (Juventus) - przekazuje "Foot Mercato".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City obserwuje trzech bramkarzy z Serie A

Manchester City w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Podopieczni Pepa Guardioli mają problem na wielu płaszczyznach. Nie inaczej jest z pozycją bramkarza. W szczególności Ederson nie spisuje się na miarę swoich umiejętności. Brazylijczyk na dodatek wkrótce może opuścić Etihad Stadium, bowiem klub zaczął się rozglądać za jego potencjalnym następcą.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Najnowsze, a do tego bardzo interesujące informacje w tej sprawie przekazuje serwis „Foot Mercato”. Otóż Manchester City wysłał skautów na Półwysep Apeniński, gdzie byli uczestnikami rywalizacji Torino z Parmą. Pracownicy mistrzów Anglii obserwowali Vanję Milinkovicia-Savicia oraz Ziona Suzukiego. Obaj piłkarze przypadli do gustu The Citizens i trafili na ich radar.

Wspomniane źródło przekazuje jednak, że zarówno Serb jak i Japończyk nie są pierwszymi opcjami Manchesteru City. Celem transferowym Anglików jest Michele Di Gregorio z Juventusu. Władze z Etihad Stadium nawiązali już w grudniu kontrakt z włoskim golkiperem, ale Stara Dama nie bierze pod uwagę jego odejścia.

Manchester City kolejne spotkanie rozegra już w najbliższą sobotę. Przeciwnikiem zespołu Pepa Guardioli będzie Salford City FC. Będzie to starcie w ramach Pucharu Anglii.